중국, 군사 목적으로 일본 최종 사용자에 대한 이중 용도 품목 판매 금지
"국가 안보와 이익을 보호하고 비확산과 같은 국제적 의무를 이행하기 위해" 베이징이 일본에 대한 이중 용도 품목 수출 통제를 강화하기로 결정했다.
2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다
사진으로 보는 팔레스타인과 이스라엘: 하마스와 이스라엘이 가자 협상의 첫 단계에 합의하자 환호하는 사람들
2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자에서 벌인 집단학살을 정당화하기 위해 퍼뜨린 9가지 주요 거짓말
대한민국 대통령, 중국에 북한과의 중재 촉구
이재명 대통령은 현재 남북 간 모든 통신 채널이 차단된 상태이며, "신뢰가 전혀" 남아 있지 않고 적대감이 이웃 국가 간의 관계를 지배하고 있다고 말했다.
AI 붐이 칩 가격 상승을 부추기면서 삼성전자 4분기 이익 160% 급증 전망
삼성전자는 10월부터 12월까지의 영업이익을 16조 9천억 원으로 추정할 가능성이 높다. 이 추정치는 더 일관되게 정확한 31명의 분석가를 대상으로 가중치를 부여한 것이다.
현대자동차 그룹, 2028년부터 미국 공장에 인간형 로봇 배치 계획
로봇은 2028년부터 부품 시퀀싱 작업을 수행하며, 안전 및 품질 이점이 검증됨에 따라 점진적으로 적용 분야를 확대할 예정이다.
이재명 대통령, 중국 시진핑과의 회담에서 한반도 평화를 위한 대안 모색
이재명 한국 대통령은 서울이 베이징과 협력하여 “한반도 평화를 위한 실행 가능한 대안을 모색하여 양국이 번영과 성장의 기본 토대인 평화에 공동으로 기여할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
삼성, AI 붐으로 인한 칩 가격 상승에 힘입어 4분기 이익 160% 증가 예상
이재명 대한민국 대통령의 청와대 첫날
신세계, 임직원 등 8만여명 정보유출
쿠팡 “개인정보 유출 전직 직원 자백, 외부 유출 없었다”
한국 법원, 미국 제련소 자금 조달 위한 고려아연 주식 매각 금지 요청 기각
신한카드서 가맹주 개인정보 19만건 유출
에르도안 튀르키예 대통령, TRT와 아나돌루의 가자 집단 학살 보도에 대한 “용감한 태도” 칭찬
대한민국 외교부, 베네수엘라 상황 면밀히 주시
러시아, 미국 및 우크라이나와의 3자 정상회담 일축
브라질, 새로운 이스라엘 대사 거부; 텔아비브, 룰라 대통령을 페르소나 논 그라타로 선언
미국-한국 정상회담에서 어떤 문제들이 제기될 가능성이 있을까?
우크라이나, 미국 안보 보장 요구에 1,000억 달러 무기 거래 제안 — 보고서
대한민국 이재명 대통령, 샤오미 폰으로 중국 시진핑 주석과 셀카 촬영
북한 김정은, 러시아 임무 중 사망한 군인 추모비 건설 현장 시찰
헬리콥터, 폭발로 뒤흔들린 베네수엘라 수도 상공 비행
베네수엘라 국방장관, 외국 군대에 저항할 것이라고 밝혀
베네수엘라에서 여러 차례 폭발이 발생한 후 연기가 기록되었다
가자 라디오의 부활
예술과 문화
에미상 시상식에서 '팔레스타인에 자유를' 구호가 울려 퍼져
쿠바와 콜롬비아, 베네수엘라에 대한 미국의 공격 보도에 대해 비난
마두로, 베네수엘라가 미국의 '제국주의적 공격'을 비난하며 전국적 동원령 발령
트럼프의 베네수엘라 공습 경고 속에 카라카스에서 폭발 발생
TRT 한국어의 데일리 뉴스 브리핑입니다.
달에 핵 발전소를 건설할 것인가?
지진 예측: 과학은 왜 여전히 큰 지진을 예측할 수 없는가
튀르키예 방위산업의 부상
미국, 한국의 온라인 콘텐츠 법 개정에 우려 표명
대한민국 대통령, 북미 대화 지지 약속
중국 시진핑, 한국 대통령 국빈 방문 주최 예정
미군, 병력 감축 추측 속에 한국에서 정찰 비행대 해체: 보도
수만 명이 팔레스타인과의 연대를 표하며 이스탄불에서 행진했다
멕시코, 중국 및 기타 아시아 국가에 대한 관세 공식화
이재명 대한민국 대통령, 4일간 중국 국빈 방문 예정
북한, 군수 산업에 다연장 로켓 생산 확대 지시
한국, 새울 3호기 원자력 발전소 운영 승인
말레이시아 전 총리 나집, 부패 사건에서 15년 징역형 판결에 항소
폴란드와 한국, 38억 달러 규모의 미사일 공동 생산 계약 체결
중국, 내년부터 특정 수입품에 대해 더 낮은 관세율 적용 예정
미국과 한국, 연합 군사 훈련 종료
중국, 대만 주변에서 대규모 군사 훈련 개시
러시아 고위 외교관, 모스크바는 대만의 '어떠한 형태의 독립'에도 반대한다고 밝혀