공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
튀르키예는 현대 국민 국가로 시작한 이래로 시대의 요구에 맞게 정책을 조정해 왔으며, 불필요한 위험보다는 실용주의를 선호한다.
대한민국 이재명 대통령, 샤오미 폰으로 중국 시진핑 주석과 셀카 촬영
북한 김정은, 러시아 임무 중 사망한 군인 추모비 건설 현장 시찰
헬리콥터, 폭발로 뒤흔들린 베네수엘라 수도 상공 비행
베네수엘라 국방장관, 외국 군대에 저항할 것이라고 밝혀
베네수엘라에서 여러 차례 폭발이 발생한 후 연기가 기록되었다
