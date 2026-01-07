AI 붐이 칩 가격 상승을 부추기면서 삼성전자 4분기 이익 160% 급증 전망

삼성전자는 10월부터 12월까지의 영업이익을 16조 9천억 원으로 추정할 가능성이 높다. 이 추정치는 더 일관되게 정확한 31명의 분석가를 대상으로 가중치를 부여한 것이다.