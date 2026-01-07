아시아
중국, 군사 목적으로 일본 최종 사용자에 대한 이중 용도 품목 판매 금지
"국가 안보와 이익을 보호하고 비확산과 같은 국제적 의무를 이행하기 위해" 베이징이 일본에 대한 이중 용도 품목 수출 통제를 강화하기로 결정했다.
북한 지도자, '지정학적 위기'로 미사일 시험 '필요'
김 위원장은 미사일 발사가 "국방을 위한 매우 중요한 기술 과제가 수행되었다는 것을 확인시켜주었고" "조선민주주의인민공화국 핵무력의 준비 태세를 보여주었다"고 말했다.
이재명 대통령, 한-중 관계 발전 및 한반도 평화 위한 중국의 역할 강조
북한, 극초음속 미사일 시험 발사
대한민국 외교부, 베네수엘라 상황 면밀히 주시
북한, 베네수엘라에 대한 미국의 급습을 국제법의 '명백한 위반'으로 규정하며 맹비난
대한민국 대통령, 중국에 북한과의 중재 촉구
이재명 대통령은 현재 남북 간 모든 통신 채널이 차단된 상태이며, "신뢰가 전혀" 남아 있지 않고 적대감이 이웃 국가 간의 관계를 지배하고 있다고 말했다.
삼성, AI 붐으로 인한 칩 가격 상승에 힘입어 4분기 이익 160% 증가 예상
삼성전자는 4분기 영업이익이 160% 급증할 것으로 예상되며, 이는 인공지능에 대한 폭발적인 수요를 충족하기 위해 고객들이 경쟁하면서 메모리 가격을 급격히 상승시킨 심각한 칩 부족에 기인한다.
AI 붐이 칩 가격 상승을 부추기면서 삼성전자 4분기 이익 160% 급증 전망
삼성전자는 10월부터 12월까지의 영업이익을 16조 9천억 원으로 추정할 가능성이 높다. 이 추정치는 더 일관되게 정확한 31명의 분석가를 대상으로 가중치를 부여한 것이다.
현대자동차 그룹, 2028년부터 미국 공장에 인간형 로봇 배치 계획
로봇은 2028년부터 부품 시퀀싱 작업을 수행하며, 안전 및 품질 이점이 검증됨에 따라 점진적으로 적용 분야를 확대할 예정이다.
이재명 대통령, 중국 시진핑과의 회담에서 한반도 평화를 위한 대안 모색
이재명 한국 대통령은 서울이 베이징과 협력하여 “한반도 평화를 위한 실행 가능한 대안을 모색하여 양국이 번영과 성장의 기본 토대인 평화에 공동으로 기여할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.
