인도네시아, WTO 판결 후 EU에 스테인리스강 관세 철폐 촉구

인도네시아에 유리한 WTO 패널 판결에 따라, 인도네시아는 EU에 스테인리스 스틸 제품에 대한 상계 관세 및 반덤핑 관세 철폐를 촉구하며, 시장 접근성을 회복하고 무역 관계를 강화하는 것을 목표로 한다.