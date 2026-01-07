비즈니스 & 기술
정치
튀르키예
가자 전쟁
논평
특집
아시아
OPINION
메르세데스-벤츠, 대한민국 인천에서 미래 전략 컨퍼런스 개최
메르세데스-벤츠는 11월 14일 금요일, 대한민국 인천 파라다이스 시티 호텔에서 미래 전략 컨퍼런스를 개최했다.
OPINION
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
중국 상무부는 또한 미국의 상품에 대한 관세를 90일간 중단하겠다고 발표했지만, 기존의 10%는 유지할 것이라고 밝혔다.
러시아, 카자흐스탄 최초의 원자력 발전소 건설 시작
트럼프, '소규모 국가'에 10% 이상 관세 부과 계획, 인도네시아는 19% 관세 직면할 것이라고 밝혀
미국, 브라질의 무역 관행 조사 착수, 관세 관련 긴장 고조
펜타곤, 구글, OpenAI, Anthropic, 머스크의 xAI에 2억 달러 규모의 AI 계약 체결
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
중국 상무부는 또한 미국의 상품에 대한 관세를 90일간 중단하겠다고 발표했지만, 기존의 10%는 유지할 것이라고 밝혔다.
러시아, 카자흐스탄 최초의 원자력 발전소 건설 시작
트럼프, '소규모 국가'에 10% 이상 관세 부과 계획, 인도네시아는 19% 관세 직면할 것이라고 밝혀
미국, 브라질의 무역 관행 조사 착수, 관세 관련 긴장 고조
펜타곤, 구글, OpenAI, Anthropic, 머스크의 xAI에 2억 달러 규모의 AI 계약 체결
미국, 셧다운 시작 이후 최악의 혼란 속 1만 건 이상의 항공편 지연 발생
이 소식은 미국 의원들이 정부 셧다운을 끝내기 위한 초당적 합의에 도달했다는 보도가 나온 가운데 전해졌다.
미국, 트럼프 대통령의 인도 러시아산 석유 구매 중단 주장에 이어 일본에 러시아 에너지 수입 중단 요청
일본의 가쓰노부 재무상은 스콧 베센트 미국 재무장관의 요청에 대한 언급을 피하며, 도쿄는 우크라이나의 공정한 평화를 위한 G7의 노력에 계속 협력하고 있다고 밝혔다.
스페이스X, 중국과의 달 경쟁 속에서 11번째 스타십 시험 비행을 발사
역대 가장 강력한 로켓 발사는 NASA의 유인 달 탐사 복귀 미션에서 중요한 이정표이며, 미국과 중국 간 심화되는 우주 경쟁에서 핵심적인 움직임이다.
인도네시아, WTO 판결 후 EU에 스테인리스강 관세 철폐 촉구
인도네시아에 유리한 WTO 패널 판결에 따라, 인도네시아는 EU에 스테인리스 스틸 제품에 대한 상계 관세 및 반덤핑 관세 철폐를 촉구하며, 시장 접근성을 회복하고 무역 관계를 강화하는 것을 목표로 한다.
트럼프, 미국 내에서 제조되지 않은 의약품에 100% 관세 위협
미국 대통령은 또한 국가 안보를 이유로 가구 및 캐비닛 제품에 대해 30~50%의 관세를 부과할 것이라고 밝혔다.
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
중국 상무부는 또한 미국의 상품에 대한 관세를 90일간 중단하겠다고 발표했지만, 기존의 10%는 유지할 것이라고 밝혔다.
러시아, 카자흐스탄 최초의 원자력 발전소 건설 시작
트럼프, '소규모 국가'에 10% 이상 관세 부과 계획, 인도네시아는 19% 관세 직면할 것이라고 밝혀
미국, 브라질의 무역 관행 조사 착수, 관세 관련 긴장 고조
펜타곤, 구글, OpenAI, Anthropic, 머스크의 xAI에 2억 달러 규모의 AI 계약 체결
트럼프, 중국에 대한 관세 90일 연장 명령 서명
중국 상무부는 또한 미국의 상품에 대한 관세를 90일간 중단하겠다고 발표했지만, 기존의 10%는 유지할 것이라고 밝혔다.
러시아, 카자흐스탄 최초의 원자력 발전소 건설 시작
트럼프, '소규모 국가'에 10% 이상 관세 부과 계획, 인도네시아는 19% 관세 직면할 것이라고 밝혀
미국, 브라질의 무역 관행 조사 착수, 관세 관련 긴장 고조
펜타곤, 구글, OpenAI, Anthropic, 머스크의 xAI에 2억 달러 규모의 AI 계약 체결
더 보기
1x
00:00
00:00