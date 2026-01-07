이스라엘, 점령된 동예루살렘에 새로운 불법 정착촌 승인

베자렐 스모트리치 재무장관은 3,600세대 규모의 정착촌 건설 계획을 지지하고 있으며, 비판론자들은 이 계획이 국제법을 위반하고 미래 팔레스타인 국가 건설을 저지하려는 목적을 가지고 있다고 주장한다.