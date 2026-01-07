가자 전쟁
이스라엘, 점령된 동예루살렘에 새로운 불법 정착촌 승인
베자렐 스모트리치 재무장관은 3,600세대 규모의 정착촌 건설 계획을 지지하고 있으며, 비판론자들은 이 계획이 국제법을 위반하고 미래 팔레스타인 국가 건설을 저지하려는 목적을 가지고 있다고 주장한다.
가자 시티에서 한 팔레스타인 가족 30명의 시신이 잔해 속에서 수습
가자 민방위대는 2023년 12월 이스라엘의 공격으로 살렘 가족의 희생자들이 그들의 집에서 사망했다고 밝혔다.
TRT, 이스라엘의 유로비전 참가 관련 회원국 간 충돌로 EBU 회의에서 퇴장
방송사들은 가자 학살 속에서 이스라엘의 지속적인 참여를 규탄하며, 여러 유럽 회원국들이 2026년 유로비전 보이콧을 발표했다.
최근 가자 휴전 위반 사태로 이스라엘의 공습으로 어린이를 포함한 팔레스타인인 5명이 부상
민방위대 팀은 휴전에도 불구하고 가자 전역에서 이스라엘의 공격이 계속되면서 탱크와 드론이 밤새 수십 명의 민간인을 가두었다고 밝혔다.
카타르, 가자에 대한 이스라엘의 새로운 공격을 '위험한 상황 악화'라고 규탄
가자 보건부에 따르면, 휴전 기간 동안 이스라엘이 312명의 팔레스타인인을 살해했다.
가자 전쟁 시작 이후 서방 군수품을 실은 1,000번째 항공기, 이스라엘에 착륙
국방부는 2023년 10월 이후 공중 및 해상으로 12만 톤 이상의 무기, 장비 및 보호 장비가 전달되었다고 보고했다.
