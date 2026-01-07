기후
필리핀에 강력한 규모 7.4의 지진 발생, 쓰나미 경보 발령
지진은 민다나오 지역의 마나이 마을에서 약 20킬로미터 떨어진 곳에서 발생했다.
필리핀에 강력한 규모 7.4의 지진 발생, 쓰나미 경보 발령
OPINION
opinion
에르도안 유엔 기후 정상회의에서: 튀르키예 재생 에너지 비중 60% 넘어섰다
튀르키예 대통령은 튀르키예의 기후 정책이 에너지, 산업, 건물, 교통, 폐기물, 농업 및 임업을 기반으로 구축되었다고 밝혔다.
에르도안 유엔 기후 정상회의에서: 튀르키예 재생 에너지 비중 60% 넘어섰다
태풍 라가사로 인해 대만에서 홍수로 최소 14명 사망, 150명 이상 실종
당국은 광푸, 펑린, 완롱 마을에서 3,000명 이상의 주민들을 안전한 장소로 대피시켰다.
태풍 라가사로 인해 대만에서 홍수로 최소 14명 사망, 150명 이상 실종
베트남, 태풍 카지키 대비 수만 명 대피
2025년 첫 7개월 동안 베트남에서 자연재해로 100명 이상이 사망하거나 실종되었다고 농림부가 밝혔다.
베트남, 태풍 카지키 대비 수만 명 대피
플라스틱 오염 조약 협상, 깊은 갈등 속에서 연장
제네바에서의 협상이 양측 모두의 초안 거부로 인해 금요일까지 연장되었다.
플라스틱 오염 조약 협상, 깊은 갈등 속에서 연장
플라스틱 오염 방지 조약 협상, 각국 초안 거부로 혼란
국가들은 플라스틱 오염을 종식시키는 것을 목표로 하는 UN 협정의 야심과 범위에 대해 의견이 분분하다.
플라스틱 오염 방지 조약 협상, 각국 초안 거부로 혼란