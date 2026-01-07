기후
필리핀에 강력한 규모 7.4의 지진 발생, 쓰나미 경보 발령
지진은 민다나오 지역의 마나이 마을에서 약 20킬로미터 떨어진 곳에서 발생했다.
OPINION
치명적인 히말라야 홍수 이후 다수의 실종자 발생; 인도군, 대규모 수색 작전 지휘
홍수는 극심한 "구름 폭발"로 인해 발생했으며, 구조팀은 "전쟁 태세"로 투입되었다.
뉴저지 폭우로 2명 사망, 광범위한 교통 혼란 초래
프랑스 산불로 인해 마르세유 공항 폐쇄, 열차 운행 중단
인도네시아 르워토비 라키라키 화산 또 폭발
기후 위기의 영향을 공평하게 공유할 때입니다: 에미네 에르도안
에르도안 유엔 기후 정상회의에서: 튀르키예 재생 에너지 비중 60% 넘어섰다
튀르키예 대통령은 튀르키예의 기후 정책이 에너지, 산업, 건물, 교통, 폐기물, 농업 및 임업을 기반으로 구축되었다고 밝혔다.
태풍 라가사로 인해 대만에서 홍수로 최소 14명 사망, 150명 이상 실종
당국은 광푸, 펑린, 완롱 마을에서 3,000명 이상의 주민들을 안전한 장소로 대피시켰다.
베트남, 태풍 카지키 대비 수만 명 대피
2025년 첫 7개월 동안 베트남에서 자연재해로 100명 이상이 사망하거나 실종되었다고 농림부가 밝혔다.
플라스틱 오염 조약 협상, 깊은 갈등 속에서 연장
제네바에서의 협상이 양측 모두의 초안 거부로 인해 금요일까지 연장되었다.
플라스틱 오염 방지 조약 협상, 각국 초안 거부로 혼란
국가들은 플라스틱 오염을 종식시키는 것을 목표로 하는 UN 협정의 야심과 범위에 대해 의견이 분분하다.
