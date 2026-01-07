정치
러시아, 미국 및 우크라이나와의 3자 정상회담 일축
랴브코프 외무차관은 라브로프와 루비오가 유엔 총회에서 만날 수도 있다고 밝혔으나, 키이우는 모스크바의 제안에 응답하지 않았다고 전했다.
호주, 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가 인정할 것 — 앨버니지
앤서니 앨버니지 호주 총리는 팔레스타인의 국가적 지위가 영구적으로 확립되지 않는 한, 평화는 일시적일 뿐이라고 말했다.
러시아-우크라이나 합의가 누구도 '매우 만족'시키지 못할 것 — 밴스
트럼프, 아르메니아와 아제르바이잔 지도자들 간 평화회담 주최 — 보고서
태국과 캄보디아 관리들이 휴전이 유지되는 가운데 국경 분쟁 해결을 위해 말레이시아에서 회담
트럼프, WSJ의 에프스타인 편지 폭탄 보도에 소송 위협
브라질, 새로운 이스라엘 대사 거부; 텔아비브, 룰라 대통령을 페르소나 논 그라타로 선언
이스라엘은 룰라 다 시우바에 대한 페르소나 논 그라타 지위를 재확인하며 양국 관계가 새로운 최저점을 찍었습니다.
미국-한국 정상회담에서 어떤 문제들이 제기될 가능성이 있을까?
대한민국의 외교부 장관은 다음 주 월요일에 있을 중대한 트럼프-이 대통령 정상회담을 앞두고 금요일에 루비오 장관을 만날 것으로 예상되며, 서울은 워싱턴과 베이징과의 관계 균형을 맞추고 있다.
우크라이나, 미국 안보 보장 요구에 1,000억 달러 무기 거래 제안 — 보고서
키이우가 전쟁 후 평화 체계를 확보하기 위해 대규모 미국 무기 구매와 드론 협정을 제안했다고 파이낸셜 타임스가 보도했다.
푸틴-젤렌스키 회담 준비 중 — 트럼프
미국 대통령이 3자 정상회담 가능성을 시사했으며, 유럽 지도자들은 우크라이나에 대한 안보 보장을 지지했다.
