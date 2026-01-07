1714년에 제작된 스트라디바리 바이올린이 경매에서 1,130만 달러에 팔렸다

세계적으로 유명한 장인의 솜씨와 역사적 가치를 지닌 '요아힘-마 스트라디바리우스'가 역대 최고 가격에 낙찰되었다고 경매 회사는 밝혔다. 이는 이 악기의 희소성과 역사적 중요성을 보여주는 사례라고 할 수 있다.