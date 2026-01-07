문화
에미상 시상식에서 '팔레스타인에 자유를' 구호가 울려 퍼져
해나 아인빈더, 하비에르 바르뎀, 메건 스탈터가 제77회 에미상 시상식에서 친팔레스타인 성명을 발표했다.
1714년에 제작된 스트라디바리 바이올린이 경매에서 1,130만 달러에 팔렸다
세계적으로 유명한 장인의 솜씨와 역사적 가치를 지닌 '요아힘-마 스트라디바리우스'가 역대 최고 가격에 낙찰되었다고 경매 회사는 밝혔다. 이는 이 악기의 희소성과 역사적 중요성을 보여주는 사례라고 할 수 있다.
오랫동안 기다려온 안식처: 바그다드의 첫 스케이트파크가 보더들에게 드문 휴식을 제공합니다
비욘세, '카우보이 카터'로 처음으로 그래미 올해의 앨범상 수상
미국에서 여객기와 군용 헬리콥터의 충돌로 다수의 사망자가 우려되고 있다
미국 교도소에서 충격적인 학대를 드러낸 축제 다큐멘터리
메카 아라파트에서 무슬림 순례자들
전 세계에서 온 무슬림 순례자들이 2025년 6월 5일, 아담과 이브 선지자가 재회하고 회개한 곳으로 여겨지는 아라파트 산(자비의 산)에 모여 그들의 하지 여정에서 깊은 영적 순간을 맞이합니다.
필리핀 마르코스 대통령, 이슬람 장례법 서명
법은 미지불된 병원 또는 장례 비용 등 어떤 이유로든 무슬림의 시신 인도를 거부하는 자를 처벌한다.
제16회 국제 이스탄불 오페라 페스티벌, 5월 10일부터 관객들을 즐겁게 할 예정
이번 축제에는 국제 게스트 아티스트와 앙상블의 공연을 포함한 11개의 작품이 20개의 행사로 선보일 예정이다.
이드-에-굴라비: 무굴 제국을 다양성의 색채로 물들인 홀리 축제
무굴 궁정에서 수피 성지에 이르기까지, 홀리는 단순한 색채의 축제를 넘어 인도의 통합적 과거를 생생히 보여주는 진동하는 증거였습니다. 황제와 시인, 평민이 모두 '이드-에-굴라비'의 흥겨움에 동참했던 것입니다.
CAIR, 트럼프의 잠재적인 무슬림 여행 금지령 앞서 무슬림 이민자들에게 미국 떠나지 말 것 촉구
CAIR, 트럼프 대통령에게 국가 안보 보호를 명분으로 한 금지령 재고를 촉구하다.
