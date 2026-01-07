논평
공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
핫 뉴스
꺾이지 않는 영웅주의: 가자 집단학살과 굴하지 않는 팔레스타인 정신
팔레스타인의 정의를 향한 긴 여정: 문화가 권력을 앞지를 때
10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과
이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'
이스라엘 포로들은 헤드라인을 받지만, 팔레스타인 죄수들은 무덤을 받는다
뉴스 그 이상
튀르키예, 우크라이나 평화 회담에서 지정학적 균형자 역할
가자지구, 또다시 포위되다: 이스라엘의 강경 전략이 인도적 재앙을 초래하다
이드-에-굴라비: 무굴 제국을 다양성의 색채로 물들인 홀리 축제
트럼프의 '중동의 리비에라' 제안은 팔레스타인의 말살을 의미한다
앙카라 선언은 아프리카의 분쟁 해결을 위한 새로운 모델이다.
시리아의 영향력에서 벗어나기 위한 레바논의 긴 여정
이란, 반전주의 트럼프와 안보 집착적인 성직자 사이의 줄타기
영국 총리 스타머, 블레어 시대 정치를 부활시키고 팔레스타인에 대한 영국인들의 신뢰를 배반하다
2024년은 BRICS의 부상을 위한 분수령이었던 이유
트럼프-네타냐후 관계의 새로운 시대: 충성과 긴장 사이?
주요 기자들
외교적 비난에서 사이버 충돌까지, 인도-중국의 경쟁이 고조되고 있다
