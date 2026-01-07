이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'

이스라엘은 아사드 정권의 붕괴를 활용하여 남부 시리아에서 자신의 영향력을 강화하고 있습니다. 이는 튀르키예의 역할 확대를 억제하고 통일된 시리아의 등장을 막기 위한 것으로 보입니다. 이스라엘은 이 지역의 정치적, 안보적 지형을 재편하고자 합니다.