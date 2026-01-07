세계
정치
튀르키예
가자 전쟁
비즈니스 & 기술
논평
특집
아시아
OPINION
베네수엘라에 대한 미국의 공격과 마두로 대통령 '체포'에 대한 세계의 반응
미국은 베네수엘라에서 "대규모 공격"을 수행했으며, 이로 인해 니콜라스 마두로 대통령과 그의 부인이 "체포"되었다고 밝혔다. 다음은 미국의 조치에 대한 반응들이다.
OPINION
트럼프의 베네수엘라 공습 경고 속에 카라카스에서 폭발 발생
미국의 공습 위협이 있은 후 카라카스에서 야간 폭발이 발생했으며, 마두로는 잘못을 부인하고 협력을 촉구했다.
보디 총격 사건 용의자들, 필리핀 방문 중 대부분 호텔에서 나오지 않아
콜롬비아에서 학교 버스 사고로 17명 사망, 20명 부상
이스라엘군, 점령된 웨스트뱅크에서 역사적 유물 5점 압수
베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
트럼프의 베네수엘라 공습 경고 속에 카라카스에서 폭발 발생
미국의 공습 위협이 있은 후 카라카스에서 야간 폭발이 발생했으며, 마두로는 잘못을 부인하고 협력을 촉구했다.
보디 총격 사건 용의자들, 필리핀 방문 중 대부분 호텔에서 나오지 않아
콜롬비아에서 학교 버스 사고로 17명 사망, 20명 부상
이스라엘군, 점령된 웨스트뱅크에서 역사적 유물 5점 압수
베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
베네수엘라 최고 외교관, 미국의 '식민지 전쟁'에 대한 전 세계적 연대 호소
이반 길 핀토 외무장관은 베네수엘라에 대한 미국의 공격이 국제법을 위반하고 민간인과 국가 자원을 위험에 빠뜨린다고 비판하며 미국의 공격을 거부했다.
루비오 의원, 마두로가 형사 고발로 인해 미국 구금 상태에 있다고 밝혀
미국 최고 외교관은 마두로의 구금이 긴장을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 강조하며, 마두로가 구금된 현재 추가적인 군사 행동은 예상되지 않는다고 언급했다.
트럼프, 마두로 대통령 부부가 베네수엘라에서 쫓겨났다고 발언
트럼프 대통령은 대규모 군사 작전 중 미국의 작전으로 마두로와 그의 부인이 베네수엘라에서 성공적으로 제거되었다고 발표했다.
쿠바와 콜롬비아, 베네수엘라에 대한 미국의 공격 보도에 대해 비난
라틴 아메리카 지도자들이 베네수엘라에서 보고된 미국 군사 활동에 대해 경고를 발했으며, 정부는 소요 사태 상태를 선포했다.
마두로, 베네수엘라가 미국의 '제국주의적 공격'을 비난하며 전국적 동원령 발령
마두로 대통령은 주권과 공공질서를 수호하기 위해 비상사태를 선포하고 민간인과 군대를 배치했다.
트럼프의 베네수엘라 공습 경고 속에 카라카스에서 폭발 발생
미국의 공습 위협이 있은 후 카라카스에서 야간 폭발이 발생했으며, 마두로는 잘못을 부인하고 협력을 촉구했다.
보디 총격 사건 용의자들, 필리핀 방문 중 대부분 호텔에서 나오지 않아
콜롬비아에서 학교 버스 사고로 17명 사망, 20명 부상
이스라엘군, 점령된 웨스트뱅크에서 역사적 유물 5점 압수
베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
트럼프의 베네수엘라 공습 경고 속에 카라카스에서 폭발 발생
미국의 공습 위협이 있은 후 카라카스에서 야간 폭발이 발생했으며, 마두로는 잘못을 부인하고 협력을 촉구했다.
보디 총격 사건 용의자들, 필리핀 방문 중 대부분 호텔에서 나오지 않아
콜롬비아에서 학교 버스 사고로 17명 사망, 20명 부상
이스라엘군, 점령된 웨스트뱅크에서 역사적 유물 5점 압수
베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
더 보기
1x
00:00
00:00