세계
베네수엘라에 대한 미국의 공격과 마두로 대통령 '체포'에 대한 세계의 반응
미국은 베네수엘라에서 "대규모 공격"을 수행했으며, 이로 인해 니콜라스 마두로 대통령과 그의 부인이 "체포"되었다고 밝혔다. 다음은 미국의 조치에 대한 반응들이다.
베네수엘라에 대한 미국의 공격과 마두로 대통령 '체포'에 대한 세계의 반응
OPINION
opinion
베네수엘라 최고 외교관, 미국의 '식민지 전쟁'에 대한 전 세계적 연대 호소
이반 길 핀토 외무장관은 베네수엘라에 대한 미국의 공격이 국제법을 위반하고 민간인과 국가 자원을 위험에 빠뜨린다고 비판하며 미국의 공격을 거부했다.
베네수엘라 최고 외교관, 미국의 '식민지 전쟁'에 대한 전 세계적 연대 호소
루비오 의원, 마두로가 형사 고발로 인해 미국 구금 상태에 있다고 밝혀
미국 최고 외교관은 마두로의 구금이 긴장을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 강조하며, 마두로가 구금된 현재 추가적인 군사 행동은 예상되지 않는다고 언급했다.
루비오 의원, 마두로가 형사 고발로 인해 미국 구금 상태에 있다고 밝혀
트럼프, 마두로 대통령 부부가 베네수엘라에서 쫓겨났다고 발언
트럼프 대통령은 대규모 군사 작전 중 미국의 작전으로 마두로와 그의 부인이 베네수엘라에서 성공적으로 제거되었다고 발표했다.
트럼프, 마두로 대통령 부부가 베네수엘라에서 쫓겨났다고 발언
쿠바와 콜롬비아, 베네수엘라에 대한 미국의 공격 보도에 대해 비난
라틴 아메리카 지도자들이 베네수엘라에서 보고된 미국 군사 활동에 대해 경고를 발했으며, 정부는 소요 사태 상태를 선포했다.
쿠바와 콜롬비아, 베네수엘라에 대한 미국의 공격 보도에 대해 비난
마두로, 베네수엘라가 미국의 '제국주의적 공격'을 비난하며 전국적 동원령 발령
마두로 대통령은 주권과 공공질서를 수호하기 위해 비상사태를 선포하고 민간인과 군대를 배치했다.
마두로, 베네수엘라가 미국의 '제국주의적 공격'을 비난하며 전국적 동원령 발령