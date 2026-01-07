에르도안 튀르키예 대통령, TRT와 아나돌루의 가자 집단 학살 보도에 대한 “용감한 태도” 칭찬

레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 튀르키예 언론 매체들이 가자 보도에 대해 '용감한' 접근 방식을 취했다고 평가하며 칭찬했다. 앙카라에서 열린 문화예술 시상식에서 연설하면서 그는 이스라엘의 “가자에서의 집단 학살”에 대해 “진실을 말하고 있다”며 공영 방송 TRT와 아나돌루 통신(AA)을 지목했다.