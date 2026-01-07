튀르키예
정치
가자 전쟁
비즈니스 & 기술
논평
특집
아시아
OPINION
수만 명이 팔레스타인과의 연대를 표하며 이스탄불에서 행진했다
종교 및 시민 지도자들이 이끈 "우리는 침묵하지 않는다" 집회에는 400개 이상의 시민사회단체에서 참가자들이 모였다.
OPINION
에르도안 튀르키예 대통령, TRT와 아나돌루의 가자 집단 학살 보도에 대한 “용감한 태도” 칭찬
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 튀르키예 언론 매체들이 가자 보도에 대해 '용감한' 접근 방식을 취했다고 평가하며 칭찬했다. 앙카라에서 열린 문화예술 시상식에서 연설하면서 그는 이스라엘의 “가자에서의 집단 학살”에 대해 “진실을 말하고 있다”며 공영 방송 TRT와 아나돌루 통신(AA)을 지목했다.
튀르키예 대통령, G20 정상회의 참석 위해 남아프리카공화국으로 출국
아제르바이잔-조지아 국경 항공기 추락 사고로 사망한 군인들을 기리는 튀르키예 내 추모식 거행
튀르키예 군수송기, 조지아-아제르바이잔 국경 근처에서 추락: 국방부
튀르키예, 시리아 대통령과 내무장관의 유엔 제재 목록 제외 환영
부르하네틴 두란 튀르키예 대통령실 커뮤니케이션국장의 기고문, 한국 언론에 게재
기고문은 세계 강대국들의 세력 균형이 재편되고, 현 국제 질서가 해체 과정에 접어들었으며, 규범적 가치가 훼손되는 시기에 글로벌 시스템이 다층적인 불확실성 환경으로 빠져들고 있다고 강조했다.
한–튀르키예 영부인, 앙카라 국민도서관 방문
에르도안 여사는 김 여사에게 메블라나의 '메스네비' 영어판과 '아나톨리아 셀주크 시대 유산' 및 '튀르크인' 서적을 선물했다.
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 이재명 대한민국 대통령, 방위산업 협력 강화 방안 논의
에르도안 대통령은 이 대통령과의 공동 기자회견에서 "청정 발전소 설립에 대한 관련 기관과의 논의도 진행 중입니다"라고 밝혔다.
이재명 대한민국 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 회담을 위해 튀르키예 도착
이 대통령은 24일 오후 앙카라에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담을 가질 예정이며, 양국 정상은 국방, 원자력 에너지, 생명공학 분야 분야에서 협력을 확대하는 방안을 논의할 것이라고 연합뉴스가 보도했다.
