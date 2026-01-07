튀르키예
수만 명이 팔레스타인과의 연대를 표하며 이스탄불에서 행진했다
종교 및 시민 지도자들이 이끈 "우리는 침묵하지 않는다" 집회에는 400개 이상의 시민사회단체에서 참가자들이 모였다.
OPINION
부르하네틴 두란 튀르키예 대통령실 커뮤니케이션국장의 기고문, 한국 언론에 게재
기고문은 세계 강대국들의 세력 균형이 재편되고, 현 국제 질서가 해체 과정에 접어들었으며, 규범적 가치가 훼손되는 시기에 글로벌 시스템이 다층적인 불확실성 환경으로 빠져들고 있다고 강조했다.
한–튀르키예 영부인, 앙카라 국민도서관 방문
에르도안 여사는 김 여사에게 메블라나의 '메스네비' 영어판과 '아나톨리아 셀주크 시대 유산' 및 '튀르크인' 서적을 선물했다.
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 이재명 대한민국 대통령, 방위산업 협력 강화 방안 논의
에르도안 대통령은 이 대통령과의 공동 기자회견에서 "청정 발전소 설립에 대한 관련 기관과의 논의도 진행 중입니다"라고 밝혔다.
이재명 대한민국 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 회담을 위해 튀르키예 도착
이 대통령은 24일 오후 앙카라에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담을 가질 예정이며, 양국 정상은 국방, 원자력 에너지, 생명공학 분야 분야에서 협력을 확대하는 방안을 논의할 것이라고 연합뉴스가 보도했다.
