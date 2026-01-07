네덜란드 정부의 이스라엘 정책에 반대하는 시위, 헤이그에서 수만 명 운집

수만 명의 친팔레스타인 시위대가 가자와의 연대를 위해 이스탄불에서 집결“가자에서 벌어지고 있는 집단 학살은 전 세계의 수치입니다.”
이스탄불에서 수만 명의 친팔레스타인 시위대가 이스라엘의 집단 학살 전쟁과 가자 봉쇄를 규탄하기 위해 역사적인 베야지트 광장에서 아야소피아 모스크까지 등불을 들고 행진했습니다.
COMCEC 2025: 경제 협력 강화튀르키예는 이스탄불에서 제41차 COMCEC 회의를 개최한다. 에르도안 대통령의 주재 하에 57개 OIC 회원국의 장관, 전문가 및 기업 지도자들이 모여 경제 협력을 강화하고, 무역을 활성화하며, 공동 번영을 향한 길을 모색한다.
현재 팔레스타인 가자에서 피난 중인 팔레스타인 어머니 사마 아부 술탄팔레스타인 가자에서 현재 피난 중인 팔레스타인 어머니 사마 아부 술탄은 겨울 추위로부터 거의 보호받지 못하는 찢어진 텐트에서 다섯 자녀를 돌보기 위해 고군분투하고 있다.
난방에 대한 실행 가능한 대안이 없기 때문에 그녀는 모은 쓰레기를 태워 아이들을 따뜻하게 유지한다. 이는 가족 전체에 호흡기 및 기타 건강 문제를 일으키는 절망적인 조치다.
TEKNOFEST TRNC 2025: 미래가 비상하다두 국가, 하나의 마음—TEKNOFEST 2025에서 하나 되다.
역사적인 첫걸음으로, 4일간의 혁신 축제가 북키프로스 튀르크 공화국에서 개최되었습니다.
TRT World는 이 지역 최고의 기술 및 항공우주 행사에서 가장 뛰어난 인재와 획기적인 기술을 선보이기 위해 현장에 있었습니다.
트럼프의 중국 관세 부과 속에서 인도가 아이폰 생산을 주도할 것인가?애플은 중국산 제품에 대한 잠재적인 관세 인상에 대비하여 2026년 말까지 대부분의 아이폰 생산을 인도로 이전하는 것을 목표로 하고 있다.
하레디 유대인 발언: 시온주의는 유대교를 대표하지 않습니다TRT는 하레디 유대인 중 한 명과 인터뷰를 진행했으며, 시온주의와 팔레스타인 점령에 대한 그의 입장을 밝혔고, 시온주의가 유대교를 대표하지 않는다고 강조했습니다.
튀르키예 103주년 승전 기념일: 독립과 단결의 유산 기념튀르키예는 제1차 세계 대전 이후 독립 전쟁의 승리를 기념하고 국방, 외교, 에너지 및 인프라 분야에서 세계 강국으로 부상한 튀르키예의 위상을 강조하는 제103주년 승전 기념일을 기념합니다
'오징어 게임'의 현실판: 가자 팔레스타인인들에게 이스라엘이 강요하는 현실“당신은 가자에서 벌어지고 있는 ‘오징어 게임’의 실제 버전을 보지 못했습니다.”
팔레스타인 가자에서는 수천 명의 민간인이 식량을 얻기 위해 매일 목숨을 걸고 있으며, 이스라엘 군인들이 의도적으로 총격을 가하는 배급 지점을 조심스럽게 탐색하고 있다고 최근 조사에서 밝혀졌습니다.
이러한 전술은 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’의 “무궁화 꽃이 피었습니다” 게임에 비유되었습니다.
오메르 첼릭, TRT 월드 포럼에서 언론의 책임에 대해 연설오메르 첼릭은 TRT 월드 포럼에서 가자 상황을 포함한 전 세계적인 불의에 맞서는 것의 중요성을 강조하며, 시온주의 선전에 도전하고 저널리즘을 통해 진실을 제시하는 TRT의 역할을 강조했다.
TRT, 가자 인도주의 위기 최전선에서 보도인도주의적 공중 투하 작전에서 TRT는 이스라엘의 가자 파괴를 단독으로 기록합니다. 가자에서 전체 지역이 폐허로 변했습니다.
TRT 월드 포럼에서 알 샤르크 포럼 회장 연설알 샤르크 포럼 회장 와다 칸파르는 이스탄불에서 열린 #TRT월드포럼2025 인터뷰에서 가자의 집단학살과 알 파셰르에서 벌어지고 있는 범죄의 유사성에 대해 논하며, 이를 법치주의에 기반한 개혁에 저항하는 국제 시스템 때문이라고 밝혔다.
튀르키예 공화국 건국 102주년회복력으로 빚어지고 목표 의식으로 나아가는 나라입니다. 튀르키예는 공화국 건국 102주년을 기념하며 국민에 의해 만들어갈 미래를 축하합니다.
하지의 가장 중요한 날수백만 명의 무슬림들이 하지 순례 여정 중 가장 중요한 날을 맞아 아라파트 산에 도착했다.
국가들을 전쟁으로 몰아넣는 남자: 베냐민 네타냐후국가들을 전쟁으로 몰아넣는 남자입니다. 30년 동안 중동 전역에서 전쟁을 도발한 벤냐민 네타냐후입니다.
이재명 대한민국 대통령, 중-일 분쟁에 어느 편도 들지 않겠다고 밝혀이재명 대한민국 대통령은 수요일, 최근 중국과 일본 간의 외교적 분쟁에 대해 어느 편도 들지 않겠다고 밝혔다.