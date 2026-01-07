네덜란드 정부의 이스라엘 정책에 반대하는 시위, 헤이그에서 수만 명 운집

수만 명의 친팔레스타인 시위대가 가자와의 연대를 위해 이스탄불에서 집결

“가자에서 벌어지고 있는 집단 학살은 전 세계의 수치입니다.” 이스탄불에서 수만 명의 친팔레스타인 시위대가 이스라엘의 집단 학살 전쟁과 가자 봉쇄를 규탄하기 위해 역사적인 베야지트 광장에서 아야소피아 모스크까지 등불을 들고 행진했습니다.