카타르, 가자에 대한 이스라엘의 새로운 공격을 '위험한 상황 악화'라고 규탄
가자 보건부에 따르면, 휴전 기간 동안 이스라엘이 312명의 팔레스타인인을 살해했다.
가자 전쟁 시작 이후 서방 군수품을 실은 1,000번째 항공기, 이스라엘에 착륙
국방부는 2023년 10월 이후 공중 및 해상으로 12만 톤 이상의 무기, 장비 및 보호 장비가 전달되었다고 보고했다.
이스라엘 드론, 남부 레바논 차량 공격으로 1명 사망, 어린이 포함 11명 부상
이번 공습은 남부 레바논 시돈시에 있는 팔레스타인 난민 캠프에 대한 이스라엘의 공습으로 13명이 사망한 지 몇 시간 만에 발생했다.
미국이 초안한 가자 결의안, 팔레스타인 통치와 두 국가 해법을 반영하지 못해: 중국
안전보장이사회 결의안이 가자의 주요 전후 처리 방안에 대해 "모호하다"고 지적하며, 베이징은 건설적인 조치를 계속 취하고 공정하고 지속 가능한 해결을 추구할 것이라고 재차 강조했다.
팔레스타인 당국, 가자 관련 유엔 안전보장이사회 결의안 환영
외교부는 긴급 이행을 촉구하며 관련 당사자들과 협력할 준비가 되어 있음을 확인했다.
가자 내 ISF에 대한 미국의 제안, 러시아, 중국 및 여러 아랍 국가들의 반발에 부딪혀
외교관들은 반대가 트럼프의 "평화위원회" 제안과 팔레스타인 자치 정부의 과도기적 역할 부족에 초점을 맞추고 있다고 말한다.
이스라엘 크네세트, 팔레스타인인 사형 및 외국 언론 폐쇄 법안 추진
극우 정부가 팔레스타인 수감자 및 해외 언론을 겨냥한 논란의 여지가 있는 조치를 추진하면서 비판가들은 권위주의 심화를 경고하고 있다.
이스라엘, 휴전 중에도 가자에서 팔레스타인 가정 파괴 및 칸 유니스 공습
이스라엘군, 점령된 웨스트뱅크에서 15세 팔레스타인 소년 사살
튀르키예, '오랫동안 기다려온' 가자 휴전 환영하며 재건 지원 약속
가자의 라파 검문소가 일요일에 재개될 가능성이 있다: 이스라엘
