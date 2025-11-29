미국이 초안한 가자 결의안, 팔레스타인 통치와 두 국가 해법을 반영하지 못해: 중국

안전보장이사회 결의안이 가자의 주요 전후 처리 방안에 대해 "모호하다"고 지적하며, 베이징은 건설적인 조치를 계속 취하고 공정하고 지속 가능한 해결을 추구할 것이라고 재차 강조했다.