우주에 있는 몸: 9개월간의 우주 생활이 버치 윌모어와 수니 윌리엄스에게 미친 영향
288일 이상 우주에 머물렀던 NASA 우주비행사 버치 윌모어와 수니 윌리엄스는 미중력이 신체에 미치는 영향을 안고 지구로 돌아왔습니다. 이는 지구 밖으로 나가는 인간이 치러야 할 대가를 보여주는 단적인 예입니다.
"큰 타격": 미국 원조 중단이 전 세계 영양 계획과 질병 시험에 미치는 영향
USAID의 갑작스러운 자금 지원 중단으로 인해 아시아에서 아프리카까지 전 세계적으로 영양, 보건 및 교육 프로젝트가 붕괴되면서 위기가 발생했습니다. 이로 인해 취약한 지역사회가 절망적인 상황에 놓이게 되었습니다.
뉴스 그 이상
2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다
사진으로 보는 팔레스타인과 이스라엘: 하마스와 이스라엘이 가자 협상의 첫 단계에 합의하자 환호하는 사람들
2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자에서 벌인 집단학살을 정당화하기 위해 퍼뜨린 9가지 주요 거짓말
가자 라디오의 부활
한때 유물로 여겨졌던 라디오가 가자의 생명선으로 다시 떠올랐습니다. 라디오 전파는 사망자들의 이름을 실어 나르고, 생존자들을 안내하며, 사라지기를 거부하는 사람들의 결의를 반영한다.
끝없는 나날들: 황폐화된 가자에서 생존을 위한 어머니의 일상적 투쟁
가자 전쟁 2주년을 기념하는 4부작 시리즈의 첫 번째 편에서, TRT 월드는 집단학살 속에서 삶을 헤쳐나가는 4명의 아이를 둔 팔레스타인 어머니에 초점을 맞추고 있다.
이드 축제도, 집도, 평화도 없다: 이스라엘이 가자의 악몽을 더욱 강화하다
갱신된 폭격이 정상화의 꿈을 산산조각 내면서, 가자의 팔레스타인인들은 끊임없는 이주와 통을 겪고 있습니다.
암을 조기에 발견할 수 있을까? 과학자들은 그렇다고 말한다
과학자들이 개발한 획기적인 소변 검사가 폐암의 조기 발견을 혁신적으로 변화시킬 수 있으며, 증상이 나타나기 몇 달 또는 몇 년 전부터 암의 징후를 식별할 수 있습니다.
이스라엘의 끊임없는 봉쇄로 인해 가자 지구의 회복이 중단되고 있다
이스라엘이 정치적 압박을 가하기 위해 원조를 무기화하면서, 팔레스타인 주민들은 식량, 의약품, 필수 물품 부족에 시달리고 있습니다. 이는 휴전 이후에도 지속되고 있습니다.
