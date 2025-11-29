특집
우주에 있는 몸: 9개월간의 우주 생활이 버치 윌모어와 수니 윌리엄스에게 미친 영향
00:00
핫 뉴스
"큰 타격": 미국 원조 중단이 전 세계 영양 계획과 질병 시험에 미치는 영향
뉴스 그 이상
2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다
사진으로 보는 팔레스타인과 이스라엘: 하마스와 이스라엘이 가자 협상의 첫 단계에 합의하자 환호하는 사람들
2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자에서 벌인 집단학살을 정당화하기 위해 퍼뜨린 9가지 주요 거짓말
가자 라디오의 부활
끝없는 나날들: 황폐화된 가자에서 생존을 위한 어머니의 일상적 투쟁
이드 축제도, 집도, 평화도 없다: 이스라엘이 가자의 악몽을 더욱 강화하다
암을 조기에 발견할 수 있을까? 과학자들은 그렇다고 말한다
이스라엘의 끊임없는 봉쇄로 인해 가자 지구의 회복이 중단되고 있다