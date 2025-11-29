우주에 있는 몸: 9개월간의 우주 생활이 버치 윌모어와 수니 윌리엄스에게 미친 영향

288일 이상 우주에 머물렀던 NASA 우주비행사 버치 윌모어와 수니 윌리엄스는 미중력이 신체에 미치는 영향을 안고 지구로 돌아왔습니다. 이는 지구 밖으로 나가는 인간이 치러야 할 대가를 보여주는 단적인 예입니다.