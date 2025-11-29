이재명 대한민국 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 회담을 위해 튀르키예 도착

이 대통령은 24일 오후 앙카라에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담을 가질 예정이며, 양국 정상은 국방, 원자력 에너지, 생명공학 분야 분야에서 협력을 확대하는 방안을 논의할 것이라고 연합뉴스가 보도했다.