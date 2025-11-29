튀르키예
한–튀르키예 영부인, 앙카라 국민도서관 방문
에르도안 여사는 김 여사에게 메블라나의 '메스네비' 영어판과 '아나톨리아 셀주크 시대 유산' 및 '튀르크인' 서적을 선물했다.
한–튀르키예 영부인, 앙카라 국민도서관 방문
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 이재명 대한민국 대통령, 방위산업 협력 강화 방안 논의
에르도안 대통령은 이 대통령과의 공동 기자회견에서 "청정 발전소 설립에 대한 관련 기관과의 논의도 진행 중입니다"라고 밝혔다.
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 이재명 대한민국 대통령, 방위산업 협력 강화 방안 논의
이재명 대한민국 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 회담을 위해 튀르키예 도착
이 대통령은 24일 오후 앙카라에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 회담을 가질 예정이며, 양국 정상은 국방, 원자력 에너지, 생명공학 분야 분야에서 협력을 확대하는 방안을 논의할 것이라고 연합뉴스가 보도했다.
이재명 대한민국 대통령, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과의 회담을 위해 튀르키예 도착
OPINION
opinion
튀르키예 대통령, G20 정상회의 참석 위해 남아프리카공화국으로 출국
레제프 타이이프 에르도안은 요하네스버그에서 열리는 G20 경제 및 정책 회담에 참석하여 세계 지도자들과 함께할 예정이다.
튀르키예 대통령, G20 정상회의 참석 위해 남아프리카공화국으로 출국
아제르바이잔-조지아 국경 항공기 추락 사고로 사망한 군인들을 기리는 튀르키예 내 추모식 거행
군인들의 관이 의식 후 고향으로 보내졌다.
아제르바이잔-조지아 국경 항공기 추락 사고로 사망한 군인들을 기리는 튀르키예 내 추모식 거행