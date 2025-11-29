10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과

2년이 지난 지금도 10월 7일의 사건은 여전히 심각하게 논쟁의 여지가 있다. 나오는 이야기는 사실만큼이나 해석에 따라 달라지며, 세계가 이스라엘, 팔레스타인, 그리고 깨지기 쉬운 평화의 전망을 바라보는 방식을 형성한다.