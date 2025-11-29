논평
공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
튀르키예는 현대 국민 국가로 시작한 이래로 시대의 요구에 맞게 정책을 조정해 왔으며, 불필요한 위험보다는 실용주의를 선호한다.
정치
튀르키예
가자 전쟁
비즈니스 & 기술
특집
아시아
핫 뉴스
꺾이지 않는 영웅주의: 가자 집단학살과 굴하지 않는 팔레스타인 정신
가자의 파괴 속에 갇힌 한 여성이 남편, 자녀, 갓난 손녀를 잃는 고통을 겪었다. 그녀의 슬픔과 저항에 대한 이야기는 집단학살의 개인적인 대가와 이를 막지 못한 세계의 실패를 동시에 조명한다.
팔레스타인의 정의를 향한 긴 여정: 문화가 권력을 앞지를 때
가자에서 남아프리카공화국에 이르기까지, 해방을 위한 투쟁은 정치가 문화를 따르고, 세계적인 의식이 세상을 재편할 수 있음을 보여준다.
10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과
2년이 지난 지금도 10월 7일의 사건은 여전히 심각하게 논쟁의 여지가 있다. 나오는 이야기는 사실만큼이나 해석에 따라 달라지며, 세계가 이스라엘, 팔레스타인, 그리고 깨지기 쉬운 평화의 전망을 바라보는 방식을 형성한다.
이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'
이스라엘은 아사드 정권의 붕괴를 활용하여 남부 시리아에서 자신의 영향력을 강화하고 있습니다. 이는 튀르키예의 역할 확대를 억제하고 통일된 시리아의 등장을 막기 위한 것으로 보입니다. 이스라엘은 이 지역의 정치적, 안보적 지형을 재편하고자 합니다.
이스라엘 포로들은 헤드라인을 받지만, 팔레스타인 죄수들은 무덤을 받는다
세계가 이스라엘 포로들을 지지하는 동안, 팔레스타인 수감자들은 이스라엘 감옥에서 무기한 구금, 고문, 심지어 사망에 시달리고 있지만, 국제 사회는 침묵을 지키고 있습니다. 왜일까요?
Your browser does not support the audio element.
00:00
뉴스 그 이상
튀르키예, 우크라이나 평화 회담에서 지정학적 균형자 역할
가자지구, 또다시 포위되다: 이스라엘의 강경 전략이 인도적 재앙을 초래하다
이드-에-굴라비: 무굴 제국을 다양성의 색채로 물들인 홀리 축제
트럼프의 '중동의 리비에라' 제안은 팔레스타인의 말살을 의미한다
가자는 점령할 수 있는 관광 천국이 아니라, 그곳에 살고 있는 팔레스타인 사람들을 위해 재건되어야 할 땅입니다.
앙카라 선언은 아프리카의 분쟁 해결을 위한 새로운 모델이다.
튀르키예의 소말리아와 에티오피아 간 중재는 아프리카 혼 지역의 수십 년간의 갈등을 해결하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있으며, 이는 앙카라의 글로벌 평화 노력에서의 영향력 증대를 보여주고 있다.
시리아의 영향력에서 벗어나기 위한 레바논의 긴 여정
레바논은 수십 년간의 시리아 지배와 헤즈볼라의 통제에서 벗어나 주권을 되찾고 있습니다. 아사드 정권이 붕괴되면서 이 지역은 신뢰와 민주주의를 재건할 새로운 과제와 기회에 직면하게 되었습니다.
이란, 반전주의 트럼프와 안보 집착적인 성직자 사이의 줄타기
트럼프와 이란을 누가 좌우하느냐에 따라 많이 달려 있다. 전자는 강경파 내각을 선택했지만, 후자는 정책 양보를 할지 아니면 미국에 대한 방어를 더 강화할지를 두고 분열되어 있다.
영국 총리 스타머, 블레어 시대 정치를 부활시키고 팔레스타인에 대한 영국인들의 신뢰를 배반하다
스타머는 노동당의 선거 공약에 반하는 것뿐만 아니라, 이스라엘이 전쟁을 즉시 중단하기를 원하는 인구의 70%를 무시하고 있습니다.
2024년은 BRICS의 부상을 위한 분수령이었던 이유
이 블록의 신속한 확장으로 새로운 회원국들이 포함되면서, 미국 주도의 서방 국가들의 세계 정치 및 비즈니스 헤게모니가 위협받게 되었다.
트럼프-네타냐후 관계의 새로운 시대: 충성과 긴장 사이?
도널드 트럼프가 마지막으로 집권했을 때와 달리 세계는 변화했습니다. 가장 두드러진 변화는 이스라엘의 팔레스타인에 대한 지속적인 집단 학살입니다. 트럼프 대통령 재임 시 미국과 이스라엘의 동맹이 살아남을지 자세히 살펴보겠습니다.
Your browser does not support the audio element.
00:00
주요 기자들
인도가 문화 유산을 보존하기 위해서는 정치가 아닌 다원주의를 받아들여야 한다
20분 읽기
스포츠 외교: 크리켓이 인도와 파키스탄의 역사적 라이벌 관계를 끝낼 수 있을까?
11분 읽기
과도한 소셜 미디어 사용이 건강 악화와 연관되어 있을까? 연구자들은 그렇다고 한다.
10분 읽기
AI 기반 사이버 전쟁의 위협은 실제적이며, 이는 세계를 혼란에 빠뜨릴 수 있다.
11분 읽기
외교적 비난에서 사이버 충돌까지, 인도-중국의 경쟁이 고조되고 있다
최근 국경 협정에도 불구하고, 두 국가 간의 무역, 안보, 디지털 공간에 대한 긴장감은 여전히 해소되지 않고 있다.
Your browser does not support the audio element.
00:00
1x
00:00
00:00