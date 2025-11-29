미국-한국 정상회담에서 어떤 문제들이 제기될 가능성이 있을까?

대한민국의 외교부 장관은 다음 주 월요일에 있을 중대한 트럼프-이 대통령 정상회담을 앞두고 금요일에 루비오 장관을 만날 것으로 예상되며, 서울은 워싱턴과 베이징과의 관계 균형을 맞추고 있다.