베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
타지키스탄 하틀론 주에서 발생한 공격으로 아프가니스탄에서 발사된 수류탄 장착 드론으로 인해 1명이 부상을 입었다.
한국과 일본, 16년 만에 과학 협력 재개… AI 및 신기술 공동 연구 모색
한국과 일본은 오랫동안 중단되었던 과학 기술 대화를 재개하여, 양국이 첨단 기술 분야에서 협력을 심화시키고자 16년 만에 양자 협력 위원회를 소집했다.
네이버의 결제 부문, 100억 달러 규모의 계약으로 한국 암호화폐 거래소 운영사 인수 예정
수요일 규제 당국에 제출한 자료에서 네이버파이낸셜은 올해 아시아에서 가장 큰 규모 중 하나인 이번 계약이 디지털 자산을 기반으로 미래 성장을 확보하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.
LG화학, 주주 수익 위해 LG에너지솔루션 지분 매각 계획
LG화학은 향후 자기자본이익률이 최소 10%를 달성할 경우 주주들에게 30%의 배당금을 지급하겠다는 기존 목표를 유지했다.
대한민국, 암호화폐 거래소 업비트 해킹 배후에 북한이 있다고 의심, 연합뉴스 보도
대한민국 당국은 업비트 시스템을 조사 중이며, 연합뉴스에 따르면 업비트가 "비정상적인 인출"이라고 부른 사건에 래자루스 그룹으로 알려진 북한의 간첩 기관과 연계된 해커 집단이 연루된 것으로 의심하고 있다.
2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다
에르도안 대통령, “이스라엘이 무죄라고 주장하는 사람들은 폐허, 폭탄, 굶주린 아이들을 봐야 합니다."라며 가자에 대한 양심과 정의를 촉구하며 TRT 월드 포럼 2025를 개막했다.
사진으로 보는 팔레스타인과 이스라엘: 하마스와 이스라엘이 가자 협상의 첫 단계에 합의하자 환호하는 사람들
2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자에서 벌인 집단학살을 정당화하기 위해 퍼뜨린 9가지 주요 거짓말
공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
튀르키예는 현대 국민 국가로 시작한 이래로 시대의 요구에 맞게 정책을 조정해 왔으며, 불필요한 위험보다는 실용주의를 선호한다.
꺾이지 않는 영웅주의: 가자 집단학살과 굴하지 않는 팔레스타인 정신
팔레스타인의 정의를 향한 긴 여정: 문화가 권력을 앞지를 때
10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과
이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'
한-미 군사 훈련, 북한 억제가 목표라고 KCNA 보도
미국은 또한 한국과 일본의 공군 기지에 F-16 전투기를 배치했으며, 이번 훈련은 북한과 지역 국가를 '무력으로' 억제하는 것을 목표로 한다고 KCNA는 덧붙였다.
교황, 튀르키예는 지중해와 세계 미래에서 '중요한 위치'를 차지한다고 발언
교황이자 바티칸 수반인 그는 튀르키예 대통령과의 공동 기자 회견에서 '당신들은 지중해와 전 세계의 현재와 미래 모두에서 중요한 위치를 차지하고 있다'라고 말했다.
대한민국, 온라인 범죄 연루 개인 및 단체에 제재 부과
당국은 제재가 대한민국 국민을 대상으로 한 동남아시아 기반 네트워크와 관련된 개인 15명과 법인 132곳을 겨냥하고 있다고 밝혔다.
대한민국 육군, 폴란드, 베트남, 이집트 군에 K9 자주포 운용 및 정비 교육 제공
육군 포병학교와 종합군수학교에서 K9 자주포 고급 과정인 '25-4기 육군 국제과정(K-AIC)'이 12일부터 27일까지 진행되었다고 연합뉴스가 보도했다.
우크라 전선에서 한국인 의용군 전사 확인
중국, 일본의 대만 인근 미사일 배치 계획에 '극도로 위험' 경고
한국, 환율 및 물가 위험 증가로 금리 인하 종료 시사
대한민국의 네 번째 우주 로켓 발사 성공, 위성 궤도 진입
대한민국과 태국, 국방 협력 확대에 합의
러시아, 미국 및 우크라이나와의 3자 정상회담 일축
브라질, 새로운 이스라엘 대사 거부; 텔아비브, 룰라 대통령을 페르소나 논 그라타로 선언
미국-한국 정상회담에서 어떤 문제들이 제기될 가능성이 있을까?
우크라이나, 미국 안보 보장 요구에 1,000억 달러 무기 거래 제안 — 보고서
트럼프, 관세 수입으로 소득세 '완전' 감면 가능성 언급
00:39
트럼프, 관세 수입으로 소득세 '완전' 감면 가능성 언급
00:39
로봇 요리사, 한국 주둔 미군에게 추수감사절 만찬 제공
00:50
로봇 요리사, 한국 주둔 미군에게 추수감사절 만찬 제공
00:50
대한민국 누리호, 위성 13기 궤도 진입 성공
00:31
대한민국 누리호, 위성 13기 궤도 진입 성공
00:31
홍콩에서 발생한 화재로 최소 13명 사망
00:25
홍콩에서 발생한 화재로 최소 13명 사망
00:25
대한민국 특별검사, 계엄령 혐의로 한덕수 전 총리에게 징역 15년 구형
00:20
대한민국 특별검사, 계엄령 혐의로 한덕수 전 총리에게 징역 15년 구형
00:20
가자 전쟁
가자 라디오의 부활
한때 유물로 여겨졌던 라디오가 가자의 생명선으로 다시 떠올랐습니다. 라디오 전파는 사망자들의 이름을 실어 나르고, 생존자들을 안내하며, 사라지기를 거부하는 사람들의 결의를 반영한다.
예술과 문화
에미상 시상식에서 '팔레스타인에 자유를' 구호가 울려 퍼져
대한민국, 15개월 연속 출생아 수 증가
전 국방부 장관의 호주행 비행과 관련하여 윤석열 전 대통령과 5명 기소
한국국방연구원 “북한 최대 150기의 핵무기 보유 추정…2040년 430기 돌파 가능성”
팟캐스트
03:57
TRT 한국어의 데일리 뉴스 브리핑입니다.
07:53
달에 핵 발전소를 건설할 것인가?
09:16
지진 예측: 과학은 왜 여전히 큰 지진을 예측할 수 없는가
13:54
튀르키예 방위산업의 부상
한국 HD 현대, 롯데케미칼, 석유화학 사업 구조조정 계획 제출
대한민국과 중국, 인천에서 한중 해양경계획정 제14차 국장급 회담 개최
대한민국 특별검사, 계엄령 혐의로 한덕수 전 총리에 징역 15년 구형
대한민국, 아프리카돼지열병 6번째 발생에 적색경보 발령
대한민국 여당, 3,500억 달러 규모의 미국 투자 재원 마련 위한 기금 조성 법안 발의
대한민국, 4번째 우주 임무 위해 누리호 발사대로 이송
해병대 사망 사건 관련, 대한민국의 오동운 공수처장 기소
한–튀르키예 영부인, 앙카라 국민도서관 방문
서울, 앙카라와의 전략적 관계 확대 결심: 대통령
대한민국의 안규백 국방부 장관, 스웨덴과 노르웨이 방문하여 국방 협력 확대 논의 예정
레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 이재명 대한민국 대통령, 방위산업 협력 강화 방안 논의
북한 핵 시설, 현대화 진행 중: 보고서
한국, 종교 지도자들에게 자살률 증가 문제 해결에 도움 요청
주한미군 무인기, 서해에 추락
차량 돌진으로 일본과 대한민국에서 보행자 4명 사망, 20명 부상
