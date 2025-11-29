2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다

에르도안 대통령, “이스라엘이 무죄라고 주장하는 사람들은 폐허, 폭탄, 굶주린 아이들을 봐야 합니다."라며 가자에 대한 양심과 정의를 촉구하며 TRT 월드 포럼 2025를 개막했다.