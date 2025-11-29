아시아
한국과 일본, 16년 만에 과학 협력 재개… AI 및 신기술 공동 연구 모색
한국과 일본은 오랫동안 중단되었던 과학 기술 대화를 재개하여, 양국이 첨단 기술 분야에서 협력을 심화시키고자 16년 만에 양자 협력 위원회를 소집했다.
캄보디아서 ‘한국인 대학생 살해’ 주범 중국인 검거
지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 한국인 대학생을 고문·살해한 혐의를 받는 중국 국적자가 별건 사건으로 현지 경찰에 체포됐다.
네이버의 결제 부문, 100억 달러 규모의 계약으로 한국 암호화폐 거래소 운영사 인수 예정
수요일 규제 당국에 제출한 자료에서 네이버파이낸셜은 올해 아시아에서 가장 큰 규모 중 하나인 이번 계약이 디지털 자산을 기반으로 미래 성장을 확보하는 것을 목표로 한다고 밝혔다.
LG화학, 주주 수익 위해 LG에너지솔루션 지분 매각 계획
LG화학은 향후 자기자본이익률이 최소 10%를 달성할 경우 주주들에게 30%의 배당금을 지급하겠다는 기존 목표를 유지했다.
대한민국, 암호화폐 거래소 업비트 해킹 배후에 북한이 있다고 의심, 연합뉴스 보도
대한민국 당국은 업비트 시스템을 조사 중이며, 연합뉴스에 따르면 업비트가 "비정상적인 인출"이라고 부른 사건에 래자루스 그룹으로 알려진 북한의 간첩 기관과 연계된 해커 집단이 연루된 것으로 의심하고 있다.
한-미 군사 훈련, 북한 억제가 목표라고 KCNA 보도
미국은 또한 한국과 일본의 공군 기지에 F-16 전투기를 배치했으며, 이번 훈련은 북한과 지역 국가를 '무력으로' 억제하는 것을 목표로 한다고 KCNA는 덧붙였다.
대한민국, 온라인 범죄 연루 개인 및 단체에 제재 부과
당국은 제재가 대한민국 국민을 대상으로 한 동남아시아 기반 네트워크와 관련된 개인 15명과 법인 132곳을 겨냥하고 있다고 밝혔다.
대한민국 육군, 폴란드, 베트남, 이집트 군에 K9 자주포 운용 및 정비 교육 제공
우크라 전선에서 한국인 의용군 전사 확인
중국, 일본의 대만 인근 미사일 배치 계획에 '극도로 위험' 경고
한국, 환율 및 물가 위험 증가로 금리 인하 종료 시사
