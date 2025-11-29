대한민국, 암호화폐 거래소 업비트 해킹 배후에 북한이 있다고 의심, 연합뉴스 보도

대한민국 당국은 업비트 시스템을 조사 중이며, 연합뉴스에 따르면 업비트가 "비정상적인 인출"이라고 부른 사건에 래자루스 그룹으로 알려진 북한의 간첩 기관과 연계된 해커 집단이 연루된 것으로 의심하고 있다.