이란의 최고지도자 하메네이, 이스라엘과의 충돌 이후 첫 공개 석상에 모습을 드러내

국영 텔레비전에서 방송된 영상에서 80대 지도자는 이맘 후세인의 순교 기념일을 맞아 예배자들이 모스크에서 사람들과 인사를 나누며 환호를 받는 모습이 공개되었다.