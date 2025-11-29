이스라엘-이란 분쟁
정치
튀르키예
가자 전쟁
비즈니스 & 기술
논평
특집
아시아
OPINION
이스라엘, 이란의 핵 프로그램 재건 저지 공언, 갈등 재발 가능성 위협
이스라엘 카츠는 이란이 핵 및 미사일 프로그램을 복원하도록 허용해서는 안 된다고 위협하며, 지역 전반에 걸쳐 확고한 군사적 태세를 촉구했다.
미국, 공습 및 휴전 이후 이란과의 회담 예정 — 트럼프
대통령은 이스라엘과의 미국 주도 휴전 이후 이란이 '대화를 원한다'고 밝히며 '적절한 시기에' 제재를 해제할 의향을 시사했다.
이란 미사일, 12일간의 전쟁에 중 이스라엘 군사 기지 5곳 직접 타격 — 레이더 데이터
주요 공군 기지, 정보 수집 센터, 물류 기지가 이란 미사일의 공격을 받은 것으로 데이터에 나타났다.
이란의 최고지도자 하메네이, 이스라엘과의 충돌 이후 첫 공개 석상에 모습을 드러내
국영 텔레비전에서 방송된 영상에서 80대 지도자는 이맘 후세인의 순교 기념일을 맞아 예배자들이 모스크에서 사람들과 인사를 나누며 환호를 받는 모습이 공개되었다.
이란, 이스라엘과의 휴전 후 대부분의 공항과 영공 재개방
테헤란은 이스라엘과의 분쟁으로 인해 지난달 폐쇄된 국내선 및 국제선 항공편 운항이 주간 시간대에 재개될 것이라고 밝혔다.
이란 대통령, 유엔 핵 감시 기구 IAEA와의 협력 중단 지시
마수드 페제시키안이 정부에 해당 기구와의 관계 중단을 요구하는 법안을 승인했다고 현지 언론이 보도했다.
이란, 핵 협상 재개 전 미국의 공격에 대한 완전한 보장 요구
이란 고위 외교관은 자국의 핵 프로그램에 대한 확고한 입장을 재차 강조하며, 이를 테헤란이 "쉽게 물러서지 않을" "국가의 자부심이자 영광의 문제"라고 묘사했다.
트럼프, 미국의 공격 효과 과장: 하메네이
미국 상원 의원들, 이란 핵 시설 공격의 영향에 대해 의견이 엇갈림
미국, 파키스탄과 '이스라엘과 이란 간의 항구적인 평화' 촉진 논의 - 국무부
이란 최고지도자가 이스라엘에 대한 승리를 주장하며, 이스라엘이 '거의 붕괴되었다'고 발언
이란, 핵 협상 재개 전 미국의 공격에 대한 완전한 보장 요구
이란 고위 외교관은 자국의 핵 프로그램에 대한 확고한 입장을 재차 강조하며, 이를 테헤란이 "쉽게 물러서지 않을" "국가의 자부심이자 영광의 문제"라고 묘사했다.
트럼프, 미국의 공격 효과 과장: 하메네이
미국 상원 의원들, 이란 핵 시설 공격의 영향에 대해 의견이 엇갈림
미국, 파키스탄과 '이스라엘과 이란 간의 항구적인 평화' 촉진 논의 - 국무부
이란 최고지도자가 이스라엘에 대한 승리를 주장하며, 이스라엘이 '거의 붕괴되었다'고 발언
이스라엘, 이란의 핵 프로그램 재건 저지 공언, 갈등 재발 가능성 위협
이스라엘 카츠는 이란이 핵 및 미사일 프로그램을 복원하도록 허용해서는 안 된다고 위협하며, 지역 전반에 걸쳐 확고한 군사적 태세를 촉구했다.
미국, 공습 및 휴전 이후 이란과의 회담 예정 — 트럼프
대통령은 이스라엘과의 미국 주도 휴전 이후 이란이 '대화를 원한다'고 밝히며 '적절한 시기에' 제재를 해제할 의향을 시사했다.
이란 미사일, 12일간의 전쟁에 중 이스라엘 군사 기지 5곳 직접 타격 — 레이더 데이터
주요 공군 기지, 정보 수집 센터, 물류 기지가 이란 미사일의 공격을 받은 것으로 데이터에 나타났다.
OPINION
이란, 핵 협상 재개 전 미국의 공격에 대한 완전한 보장 요구
이란 고위 외교관은 자국의 핵 프로그램에 대한 확고한 입장을 재차 강조하며, 이를 테헤란이 "쉽게 물러서지 않을" "국가의 자부심이자 영광의 문제"라고 묘사했다.
트럼프, 미국의 공격 효과 과장: 하메네이
미국 상원 의원들, 이란 핵 시설 공격의 영향에 대해 의견이 엇갈림
미국, 파키스탄과 '이스라엘과 이란 간의 항구적인 평화' 촉진 논의 - 국무부
이란 최고지도자가 이스라엘에 대한 승리를 주장하며, 이스라엘이 '거의 붕괴되었다'고 발언
이란, 핵 협상 재개 전 미국의 공격에 대한 완전한 보장 요구
이란 고위 외교관은 자국의 핵 프로그램에 대한 확고한 입장을 재차 강조하며, 이를 테헤란이 "쉽게 물러서지 않을" "국가의 자부심이자 영광의 문제"라고 묘사했다.
트럼프, 미국의 공격 효과 과장: 하메네이
미국 상원 의원들, 이란 핵 시설 공격의 영향에 대해 의견이 엇갈림
미국, 파키스탄과 '이스라엘과 이란 간의 항구적인 평화' 촉진 논의 - 국무부
이란 최고지도자가 이스라엘에 대한 승리를 주장하며, 이스라엘이 '거의 붕괴되었다'고 발언
이란의 최고지도자 하메네이, 이스라엘과의 충돌 이후 첫 공개 석상에 모습을 드러내
국영 텔레비전에서 방송된 영상에서 80대 지도자는 이맘 후세인의 순교 기념일을 맞아 예배자들이 모스크에서 사람들과 인사를 나누며 환호를 받는 모습이 공개되었다.
이란, 이스라엘과의 휴전 후 대부분의 공항과 영공 재개방
테헤란은 이스라엘과의 분쟁으로 인해 지난달 폐쇄된 국내선 및 국제선 항공편 운항이 주간 시간대에 재개될 것이라고 밝혔다.
이란 대통령, 유엔 핵 감시 기구 IAEA와의 협력 중단 지시
마수드 페제시키안이 정부에 해당 기구와의 관계 중단을 요구하는 법안을 승인했다고 현지 언론이 보도했다.
더 보기
1x
00:00
00:00