베이징, 타지키스탄-아프가니스탄 국경에서 발생한 무장 공격으로 중국 국민 3명 사망 확인
타지키스탄 하틀론 주에서 발생한 공격으로 아프가니스탄에서 발사된 수류탄 장착 드론으로 인해 1명이 부상을 입었다.
교황, 튀르키예는 지중해와 세계 미래에서 '중요한 위치'를 차지한다고 발언
교황이자 바티칸 수반인 그는 튀르키예 대통령과의 공동 기자 회견에서 '당신들은 지중해와 전 세계의 현재와 미래 모두에서 중요한 위치를 차지하고 있다'라고 말했다.
NGO, 아프리카에서 더 높은 설탕 함량으로 판매되는 네슬레의 유아용 시리얼 주장
퍼블릭 아이는 분석된 평균 제공량에 거의 6그램의 첨가 설탕이 포함되어 있었다고 밝혔는데, 이는 주요 세레락 시장인 인도에서 검출된 양의 두 배에 달하는 수준이다.
시장 당선자 맘다니는 네타냐후가 뉴욕시를 방문할 경우 그를 체포하겠다는 의지를 재차 강조했다
뉴욕 시장 당선자 조란 맘다니는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 뉴욕시를 방문할 경우 그를 체포하겠다는 의지를 재차 강조했다. ABC7과의 인터뷰에서 맘다니는 국제법을 수호하는 것은 “베냐민 네타냐후든 블라디미르 푸틴이든 국제형사재판소의 영장을 수호하는 것”을 의미한다고 말했다.
중국의 해외 신용 공여, 최대 수혜국은 미국: 연구 결과
미국이 중국의 대출 목록 1위를 차지하고 있는 가운데, 중국은 전 세계적으로 기술, 인프라, 첨단 공급망에 투자하고 있다.
태국, 지뢰 폭발 후 캄보디아와의 평화 협정 체결 보류
캄보디아는 말레이시아에서 체결된 평화 협정에 대한 약속을 강조한다.
