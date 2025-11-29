이스라엘 드론 공격으로 휴전에도 불구하고 남부 레바논에서 1명 사망, 여러 명 부상

바이사리야 마을 근처 차량 공격은 수 주간의 긴장 고조와 거의 매일같이 이스라엘의 공습이 있은 후에 발생했으며, 이스라엘 군은 이에 대해 언급하지 않았다.