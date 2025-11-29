FEATURES DETAIL
2025년 TRT 월드 포럼이 가자에서 살해된 언론인들에 대한 추모로 막을 올렸다
에르도안 대통령, “이스라엘이 무죄라고 주장하는 사람들은 폐허, 폭탄, 굶주린 아이들을 봐야 합니다."라며 가자에 대한 양심과 정의를 촉구하며 TRT 월드 포럼 2025를 개막했다.
사진으로 보는 팔레스타인과 이스라엘: 하마스와 이스라엘이 가자 협상의 첫 단계에 합의하자 환호하는 사람들
팔레스타인인들은 합의를 기념하기 위해 가자의 폐허로 몰려들고, 이스라엘인들은 기쁨을 표현하기 위해 이스라엘 거리로 쏟아져 나왔다.
2023년 10월 7일 이후 이스라엘이 가자에서 벌인 집단학살을 정당화하기 위해 퍼뜨린 9가지 주요 거짓말
우리는 가자에 대한 내러티브를 조작하고 세계 여론을 흔들기 위해 이스라엘이 조장한 주요 거짓과 선전을 조사합니다. 여기에는 '참수된 아기' 주장에서부터 '가장 도덕적인 군대'라는 주장에 이르기까지 다양합니다.
가자 라디오의 부활
한때 유물로 여겨졌던 라디오가 가자의 생명선으로 다시 떠올랐습니다. 라디오 전파는 사망자들의 이름을 실어 나르고, 생존자들을 안내하며, 사라지기를 거부하는 사람들의 결의를 반영한다.
끝없는 나날들: 황폐화된 가자에서 생존을 위한 어머니의 일상적 투쟁
가자 전쟁 2주년을 기념하는 4부작 시리즈의 첫 번째 편에서, TRT 월드는 집단학살 속에서 삶을 헤쳐나가는 4명의 아이를 둔 팔레스타인 어머니에 초점을 맞추고 있다.
우주에 있는 몸: 9개월간의 우주 생활이 버치 윌모어와 수니 윌리엄스에게 미친 영향
9분 읽기
암을 조기에 발견할 수 있을까? 과학자들은 그렇다고 말한다
5분 읽기
