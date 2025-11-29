가자 라디오의 부활

한때 유물로 여겨졌던 라디오가 가자의 생명선으로 다시 떠올랐습니다. 라디오 전파는 사망자들의 이름을 실어 나르고, 생존자들을 안내하며, 사라지기를 거부하는 사람들의 결의를 반영한다.