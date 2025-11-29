OPINION DETAIL
공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
튀르키예는 현대 국민 국가로 시작한 이래로 시대의 요구에 맞게 정책을 조정해 왔으며, 불필요한 위험보다는 실용주의를 선호한다.
꺾이지 않는 영웅주의: 가자 집단학살과 굴하지 않는 팔레스타인 정신
가자의 파괴 속에 갇힌 한 여성이 남편, 자녀, 갓난 손녀를 잃는 고통을 겪었다. 그녀의 슬픔과 저항에 대한 이야기는 집단학살의 개인적인 대가와 이를 막지 못한 세계의 실패를 동시에 조명한다.
팔레스타인의 정의를 향한 긴 여정: 문화가 권력을 앞지를 때
가자에서 남아프리카공화국에 이르기까지, 해방을 위한 투쟁은 정치가 문화를 따르고, 세계적인 의식이 세상을 재편할 수 있음을 보여준다.
10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과
2년이 지난 지금도 10월 7일의 사건은 여전히 심각하게 논쟁의 여지가 있다. 나오는 이야기는 사실만큼이나 해석에 따라 달라지며, 세계가 이스라엘, 팔레스타인, 그리고 깨지기 쉬운 평화의 전망을 바라보는 방식을 형성한다.
이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'
이스라엘은 아사드 정권의 붕괴를 활용하여 남부 시리아에서 자신의 영향력을 강화하고 있습니다. 이는 튀르키예의 역할 확대를 억제하고 통일된 시리아의 등장을 막기 위한 것으로 보입니다. 이스라엘은 이 지역의 정치적, 안보적 지형을 재편하고자 합니다.
공화국 기념일 반사: 역사적 관점에서 바라본 튀르키예의 '거대 전략'
튀르키예는 현대 국민 국가로 시작한 이래로 시대의 요구에 맞게 정책을 조정해 왔으며, 불필요한 위험보다는 실용주의를 선호한다.
꺾이지 않는 영웅주의: 가자 집단학살과 굴하지 않는 팔레스타인 정신
가자의 파괴 속에 갇힌 한 여성이 남편, 자녀, 갓난 손녀를 잃는 고통을 겪었다. 그녀의 슬픔과 저항에 대한 이야기는 집단학살의 개인적인 대가와 이를 막지 못한 세계의 실패를 동시에 조명한다.
팔레스타인의 정의를 향한 긴 여정: 문화가 권력을 앞지를 때
가자에서 남아프리카공화국에 이르기까지, 해방을 위한 투쟁은 정치가 문화를 따르고, 세계적인 의식이 세상을 재편할 수 있음을 보여준다.
10월 7일을 기억하며: 논란의 기억과 지속되는 결과
2년이 지난 지금도 10월 7일의 사건은 여전히 심각하게 논쟁의 여지가 있다. 나오는 이야기는 사실만큼이나 해석에 따라 달라지며, 세계가 이스라엘, 팔레스타인, 그리고 깨지기 쉬운 평화의 전망을 바라보는 방식을 형성한다.
이스라엘의 전략적 플레이북: 남부 시리아의 '골란화'
이스라엘은 아사드 정권의 붕괴를 활용하여 남부 시리아에서 자신의 영향력을 강화하고 있습니다. 이는 튀르키예의 역할 확대를 억제하고 통일된 시리아의 등장을 막기 위한 것으로 보입니다. 이스라엘은 이 지역의 정치적, 안보적 지형을 재편하고자 합니다.
